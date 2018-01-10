Самая странная в Европе: Лукашенко удивился границе Беларуси и России

Работу по упрощению въезда иностранцев в Беларусь необходимо продолжать, заявил сегодня на совещании по либерализации визового режима Александр Лукашенко. При этом, он пообещал не создавать этим проблем для соседей и удивился белорусско-российской границе.

Шаг вперед для туризма

«Сегодня каждый может выбрать отдых в нашей стране на свой вкус и получить качественные услуги. Интерес к Беларуси возрастает. В связи с этим нами принят ряд нормативных актов, упрощающих въезд в страну. Однако работу в этом направлении нам следует продолжать», - считает Лукашенко.

Конечная цель этой работы, уверен он, в том, чтобы турист купил билет в Беларусь, зная, что проблем с пересечением границы у него не будет, сообщает пресс-служба президента.

«Международный туризм во всем мире стремительно развивается, и мы оставаться в стороне от этих процессов просто не можем по многим причинам. Успешно конкурировать в данной сфере можно только тогда, когда будет выработан оптимальный режим въезда иностранных граждан», - подчеркнул официальный лидер.

Самая странная граница

Лукашенко при этом обратил внимание и на вопросы безопасности, считает, что они деньгами от туризма не компенсируются.

В качестве негативного примера неправильной миграционной политики он привел Евросоюз. «Нынешняя миграционная политика ЕС, а именно отсутствие реального контроля за перемещением беженцев, уже начинает давать свои печальные плоды. Прежде всего, это рост террористической угрозы в регионе», - уверен он.

Глава Беларуси считает, что Беларусь упрощением визового режима не должна «создавать проблем всем государствам по периметру».

В том числе и с Россией. Ситуация на восточной границе Беларуси сейчас такова, что на совещании Лукашенко поставил задачу за 2018 года урегулировать разногласия с российской стороной в пограничной сфере.

«С февраля 2016 года белорусско-российская граница приобрела негласный статус, как ее часто называют в интернете и везде, "самой странной границы в Европе". С этого времени российская сторона без официального уведомления начала осуществлять полноценный паспортный контроль в отношении всех лиц, следующих на автомобильном транспорте, а затем - на авиа- и железнодорожном», - подчеркнул официальный белорусский лидер.

Такую ситуацию он считает ненормальной и не знает, «кому это надо».

Россия говорит в данном случае о нарушении безопасности. «Но о какой безопасности может быть речь, если у нас совместные списки иностранцев, которым запрещен въезд на территорию Союзного государства... Поэтому всякие отговорки и ссылки на то, что у нас якобы не то здесь творится, делается, и поэтому вводится граница, - не состоятельны», - заявил Александр Лукашенко.

Поддержал его и министр иностранных дел Владимир Макей. «Мы не создаем проблем с точки зрения безопасности для наших российских партнеров», - сказал Владимир Макей.

Он сообщил, что за последние четыре года Беларусь вернула в Россию в рамках соглашения о реадмиссии более 230 человек, которые проникли с территории РФ на белорусскую территорию, чтобы попасть дальше в страны ЕС. Россия же вернула Беларуси только одного гражданина. По словам главы МИД, наша граница надежно защищена и «оттуда не может быть никакой угрозы для Российской Федерации».

Кроме того, Беларусь рассчитывает на решение в 2018 году с Россией вопроса о взаимном признании виз, сообщает БелТА.

Соглашения с ЕС о либерализации визового режима и реадмиссии находятся в завершающей стадии, нужно также ожидать облегчения визового режима с Китаем.

Справка БДГ