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Что сказал Макей о сотрудничестве с Китаем
12.01.2018 11:56 — Новости Политики | БДГ
Беларусь в целом удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем.
Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью китайскому агентству «Синьхуа».
По словам главы МИД, сотрудничество Беларуси с Китаем можно назвать примером для взаимодействия с другими странами, и что у сторон нет никаких проблем и расхождений в политике, экономике и других сферах.
Макей отметил, что сотрудничество двух стран длится уже 25 лет, и за это время товарооборот между Беларусью и Китаем увеличился почти в 100 раз, а по итогам 11 месяцев 2017 года этот показатель достиг почти $3 млрд.
Однако, по мнению главы МИД, такой результат – не повод для самоуспокоения, так как у сторон есть еще много точек, куда можно приложить усилия и много возможностей для роста.
В интервью изданию Макей отметил и значительные успехи в развитии Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и назвал его самым масштабным проектом в сотрудничестве.
Напомним, 2 августа по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином было принято решение
В мае минувшего года Александр Лукашенко
Справка БДГ
Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это
В 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен был составить 653 млн долларов, в 2018-м — 806,6 млн, в 2019-м — 1,06 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд. Контролировало выполнение задания министерство иностранных дел.
В 2016 год товарооборот Беларуси и Китая составил около 2,6 млрд долларов. При этом, белорусский экспорт — около 500 млн долларов. Заметный рост был отмечен в 2014 и 2015 годах — 640 и 781 млн долларов соответственно.
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Беларусь в целом удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью китайскому агентству...
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