Что сказал Макей о сотрудничестве с Китаем

Беларусь в целом удовлетворена состоянием сотрудничества с Китаем.

Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью китайскому агентству «Синьхуа».

По словам главы МИД, сотрудничество Беларуси с Китаем можно назвать примером для взаимодействия с другими странами, и что у сторон нет никаких проблем и расхождений в политике, экономике и других сферах.

Макей отметил, что сотрудничество двух стран длится уже 25 лет, и за это время товарооборот между Беларусью и Китаем увеличился почти в 100 раз, а по итогам 11 месяцев 2017 года этот показатель достиг почти $3 млрд.

Однако, по мнению главы МИД, такой результат – не повод для самоуспокоения, так как у сторон есть еще много точек, куда можно приложить усилия и много возможностей для роста.

В интервью изданию Макей отметил и значительные успехи в развитии Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень» и назвал его самым масштабным проектом в сотрудничестве.

Напомним, 2 августа по итогам встречи Александра Лукашенко с председателем Комитета по контролю и управлению государственным имуществом при Государственном совете КНР Сяо Яцином было принято решение создать инвестиционный фонд размером $585 млн. Как сообщалось, в дальнейшем он может увеличиться до $1 млрд и более, в зависимости от необходимости.

В мае минувшего года Александр Лукашенко принял активное участие в форуме международного сотрудничества «Один пояс и один путь». Среди политических достижений — Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней, договоренности о взаимоотношении стран в области обеспечения безопасности, военной сфере и по линии спецслужб.

Справка БДГ

Правительство Беларуси утвердило задание по экспорту товаров и услуг в Китай на 2017−2020 годы. Это предусмотрено постановлением Совмина от 12 мая 2017 года № 347.

В 2017 году экспорт товаров и услуг в КНР должен был составить 653 млн долларов, в 2018-м — 806,6 млн, в 2019-м — 1,06 млрд, в 2020-м — 1,5 млрд. Контролировало выполнение задания министерство иностранных дел.

В 2016 год товарооборот Беларуси и Китая составил около 2,6 млрд долларов. При этом, белорусский экспорт — около 500 млн долларов. Заметный рост был отмечен в 2014 и 2015 годах — 640 и 781 млн долларов соответственно.