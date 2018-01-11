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Лукашенко вручил Благодарность Президента журналистам БЕЛТА Матвееву и Ваньшину
12.01.2018 17:30 — Новости Политики | БелТА
12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко сегодня во время приема на старый Новый год вручил Благодарность Президента Беларуси журналистам БЕЛТА.
Благодарностей удостоены начальник и заместитель начальника отдела Белорусского телеграфного агентства Владимир Матвеев и Евгений Ваньшин за высокое профессиональное мастерство, значительный личный вклад в освещение важных событий социально-экономической и общественно-политической жизни страны.-0-
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