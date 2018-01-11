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Лукашенко: в современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность

12.01.2018 17:30 — Новости Политики | БелТА  
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12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В современном быстро меняющемся мире белорусам важно не потерять свою идентичность. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время приема на старый Новый год, передает корреспондент БЕЛТА.

Нынешнее поколение белорусов живет в очень непростое время. Говоря о том, как развивается Беларусь, о ее положении в бурном и быстро меняющемся мире, Александр Лукашенко отметил, что у нас нет никакой возможности отгородиться от негативных процессов. "Надо уметь им противостоять, - подчеркнул глава государства. - Мы должны научиться жить в этом мире, где нужно приспосабливаться, но ни в коем случае не потерять свою идентичность, корни, от которых произрастает наша белорусская нация".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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