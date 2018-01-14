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Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го - Ермошина

14.01.2018 21:55 — Новости Политики | БелТА  
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Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го - Ермошина
Лидия Ермошина. Фото из архива

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одну из избирательных кампаний 2020 года надо проводить в ноябре 2019-го. Такое мнение высказала председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. 

"Я думаю, в конце 2019 года надо проводить какую-то избирательную кампанию. Ноябрь 2019-го - идеальный период для этого", - сказала председатель Центризбиркома.

Лидия Ермошина отметила, что совместить две избирательные кампании (президентские и парламентские выборы), приходящиеся на 2020 год, избирательные комиссии, состоящие из одних общественников, не в состоянии. "У нас все выборы держатся на общественных плечах. Нигде даже в самом крохотном государстве не работает девять человек в центральной избирательной комиссии, а у нас работают, организуют выборы. Кроме этого две избирательные кампании очень здорово политизируют атмосферу, что не идет на пользу обществу, потому что может дестабилизировать политическую и общественную обстановку. Поэтому, я думаю, их будут разводить", - заключила она.-0

 
Теги: Минск
 
 
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