Лавров: Москва целиком за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ

Сергей Лавров. Фото из архива

15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Москва выступает целиком за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

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