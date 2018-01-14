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Лавров: Москва целиком за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ
15.01.2018 11:53 — Новости Политики | БелТА
Сергей Лавров. Фото из архива
15 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Москва выступает целиком за то, чтобы между Россией и Беларусью не было никаких границ. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.
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