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Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств
16.01.2018 10:43 — Новости Политики | БелТА
16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств, передает корреспондент БЕЛТА.
Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии.
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