Лукашенко: Беларусь - миролюбивое европейское государство и донор безопасности

16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности. Об этом сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня - это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе, - сказал глава государства. - Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций".

Президент отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. "В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике", - подчеркнул белорусский лидер.

Приняты также важные решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

"В Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с государствами на всех континентах.

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