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Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств

16.01.2018 10:43 — Новости Политики | БелТА  
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16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 12 государств, передает корреспондент БЕЛТА.

Верительные грамоты главе белорусского государства вручили послы Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии.

"Наша страна открыта новым идеям, проектам, инициативам. Уверен, что в качестве послов вы приложите максимум усилий для придания позитивной динамики политическим и торгово-экономическим контактам", - сказал Александр Лукашенко.

Он заверил дипломатов, что со стороны белорусских партнеров они встретят готовность к плодотворной и результативной совместной работе.

Президент пожелал успехов послам в выполнении их ответственной миссии. "Пусть пребывание в Беларуси в вашей жизни станет впечатляющим и полезным. Добро пожаловать в Беларусь!" - добавил белорусский лидер.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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