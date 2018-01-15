Лукашенко: Беларусь - миролюбивое европейское государство и донор безопасности

16 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь является миролюбивым европейским государством и выступает в качестве донора безопасности. Об этом сегодня, принимая верительные грамоты послов зарубежных государств, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши сердца всегда открыты для партнеров, заинтересованных в укреплении отношений, расширении всестороннего сотрудничества. Беларусь сегодня - это миролюбивое европейское государство, выступающее донором безопасности и площадкой по урегулированию ряда конфликтов в регионе, - сказал глава государства. - Белорусские предложения по различным моделям интеграции, совместному противодействию современным вызовам и угрозам завоевывают все больше сторонников среди других государств и международных организаций".

Президент отметил, что фундаментом стабильности, залогом суверенитета и независимости любой страны всегда выступает экономика. "В прошлом году нам удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике", - подчеркнул белорусский лидер.

Приняты также важнейшие решения, призванные стимулировать деловую инициативу и активность инвесторов. Всемерно поощряются предпринимательство и инновационная деятельность, сформулированы понятные правила для бизнеса.

"В Беларуси развиваются атомная энергетика, биотехнологии. Созданы беспрецедентные правовые условия для функционирования IT-индустрии. Белорусские медики в своих клиниках на высочайшем уровне научились оказывать услуги в области нейрохирургии, кардиологии, онкологии, трансплантологии и реабилитации", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, это предоставляет дополнительные возможности для укрепления связей с государствами на всех континентах.

Президент Беларуси принял верительные грамоты послов 12 государств: Грузии, Египта, Исландии, Казахстана, Камбоджи, Колумбии, Кубы, Малайзии, Мальты, Нигерии, Таджикистана, Хорватии.

О Казахстане

Александр Лукашенко подчеркнул, что отношения Беларуси и Казахстана носят стратегический характер и базируются на взаимном доверии и открытости. Ярким подтверждением этому стал недавний визит Президента Казахстана в Беларусь, подписан масштабный договор о социально-экономическом сотрудничестве до 2026 года‚ который в ближайшее время позволит выйти на новый уровень двусторонних отношений.

О Таджикистане

По словам Александра Лукашенко, Таджикистан был и остается для Беларуси дружественным государством, надежным партнером. Совместные проекты позволили выйти на качественно новый уровень торговли, все более активную динамику приобретает сотрудничество в гуманитарной сфере.

"Убеждены, что перечисленные факторы наряду с последовательной реализацией договоренностей, достигнутых в ходе прошедшего в конце 2017 года визита Президента Таджикистана в Беларусь, послужат прочным фундаментом для дальнейшего развития межгосударственного диалога и роста товарооборота между нашими странами", - добавил глава государства.

"Не побоюсь сказать, видимо, этот год станет для нас не просто определяющим, а новым шагом вперед. Притом значительным шагом в развитии отношений с этой дружественной для нас страной", - сказал Александр Лукашенко.

О Грузии

Белорусский лидер подчеркнул, что в последнее время отношения с Грузией приобрели устойчивый характер: "Мы активно сотрудничаем в самых разных сферах, и уже есть первые успешные примеры производственной кооперации. Совсем недавно, буквально 5-7 лет назад, мы не знали вообще, как выстроить логистику в торговле с Грузией. Сегодня мы знаем все, умеем и будем это делать".

Александр Лукашенко заявил, что в текущем году запланирован визит на высшем уровне в Грузию.

О Мальте

Беларусь заинтересована в развитии политических, экономических, туристических и иных связей с Мальтой. "Надеемся на достижение устойчивой положительной динамики в торговле", - отметил глава государства.

О Хорватии

Беларусь также готова к расширению всего спектра отношений с Хорватией. "Важно последовательно проводить совместную работу бизнес-кругов в целях наращивания товарооборота, инвестиционного сотрудничества. Обе страны обладают для этого необходимым потенциалом", - уверен белорусский лидер.

Об Исландии

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь продолжит уделять внимание взаимодействию с Исландией. "Считаем необходимым придать более сбалансированный характер товарообороту между нашими странами. Мы заинтересованы в создании соответствующей двусторонней договорно-правовой базы и рассмотрении вопросов, представляющих обоюдный интерес", - сказал он.

О Камбодже

По словам Президента, Беларусь может в значительной степени удовлетворить потребности динамично развивающейся экономики Камбоджи. "Мы предлагаем активизировать сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, в сферах образования, науки и культуры. Отечественные предприятия готовы участвовать в проектах развития транспортной и энергетической инфраструктуры, добычи полезных ископаемых на территории Камбоджи", - заявил глава государства.

О Малайзии

Эту страну Александр Лукашенко назвал перспективным партнером Беларуси в Юго-Восточной Азии, однако пока двустороннее сотрудничество можно охарактеризовать как поле нереализованных возможностей. "Возможности очень обширны. Важно создать условия для совместных экономических инициатив, расширения научно-технических и гуманитарных связей. Здоровый прагматизм, взаимная выгода должны стать основой нашего партнерства на долгосрочную перспективу", - уверен Президент.

О Египте

"Отношения между Беларусью и Египтом носят особый характер. Именно об этом мы говорили ровно год назад в Каире с моим другом Президентом аль-Сиси", - подчеркнул белорусский лидер.

Он отметил, что стороны договорились значительно продвинуться в реализации совместных проектов в промышленности, нарастить внешнюю торговлю, наметили перспективные направления в области науки и образования. "И за это время мы успешно это осуществили. К ответному визиту Президента Египта, которого с нетерпением здесь ждут, мы подойдем с весомыми результатами", - сказал глава государства.

О Нигерии

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении разностороннего и взаимовыгодного сотрудничества с Нигерией.

"Задача на сегодня - придать конкретный импульс развитию торгово-экономических и гуманитарных контактов. Рассчитываем на то, что деятельность нового посла Нигерии будет способствовать значительному прогрессу в двусторонних отношениях, сохраняя и развивая все позитивное, что было накоплено ранее", - заявил Президент.

О Кубе

Глава государства подчеркнул, что Беларусь высоко ценит уровень взаимопонимания с Кубой, своим верным союзником. "Это надежный плацдарм для налаживания связей с другими странами Латинской Америки. Мы продолжим оказывать Кубе всемерное содействие в продвижении ее политических и экономических интересов в нашем регионе", - заверил он.

Александр Лукашенко подтвердил готовность посетить Кубу. "Уверен, что работа по укреплению дружбы, связывающей два наших братских народа, получит новый импульс", - добавил он.

О Колумбии

Президент с удовлетворением отметил позитивную динамику роста двустороннего товарооборота с Колумбией. В качестве перспективных направлений деятельности он выделил поставку белорусских станков, товаров химической промышленности, фармацевтики, оптико-электронной продукции, сельхозтехники и пассажирского транспорта.

"Беларусь заинтересована в налаживании производственной кооперации, создании совместных предприятий по сборке современной автомобильной, сельскохозяйственной и иной техники. В наших общих интересах - активно развивать сотрудничество по всему комплексу вопросов", - заявил Александр Лукашенко.-0-