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Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси

16.01.2018 12:39 — Новости Политики | БелТА  
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Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси
Фото из архива

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании Центральной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Лидия Ермошина, международные наблюдатели для мониторинга местных выборов в стране обычно не приглашаются. "Однако у нас существует традиция, что иностранные дипломаты, аккредитованные в Республике Беларусь, обладают правом вести краткосрочное наблюдение", - сказала она.

По словам председателя ЦИК, обращение о желании наблюдать за местными выборами уже поступило от посольства США - дипломаты обратились и в МИД, и в Центризбирком. Дипломаты других стран также заявили о своем желании участвовать в краткосрочном мониторинге политической кампании.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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