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Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси
16.01.2018 12:39 — Новости Политики | БелТА
Фото из архива
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси, сообщила сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина на заседании Центральной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметила Лидия Ермошина, международные наблюдатели для мониторинга местных выборов в стране обычно не приглашаются. "Однако у нас существует традиция, что иностранные дипломаты, аккредитованные в Республике Беларусь, обладают правом вести краткосрочное наблюдение", - сказала она.
По словам председателя ЦИК, обращение о желании наблюдать за местными выборами уже поступило от посольства США - дипломаты обратились и в МИД, и в Центризбирком. Дипломаты других стран также заявили о своем желании участвовать в краткосрочном мониторинге политической кампании.
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