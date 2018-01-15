Дипломаты из США выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дипломаты из США, аккредитованные в Беларуси, выразили желание участвовать в мониторинге местных выборов в Беларуси, сообщила сегодня председатель ЦИК Лидия Ермошина на заседании Центральной комиссии, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметила Лидия Ермошина, международные наблюдатели для мониторинга местных выборов в стране обычно не приглашаются. "Однако у нас существует традиция, что иностранные дипломаты, аккредитованные в Республике Беларусь, обладают правом вести краткосрочное наблюдение", - сказала она.

По словам председателя ЦИК, обращение о желании наблюдать за местными выборами уже поступило от посольства США - дипломаты обратились и в МИД, и в Центризбирком. К настоящему времени речь идет о девяти сотрудниках американского посольства, среди которых временный поверенный в делах.

Дипломаты других стран также заявили о своем желании участвовать в краткосрочном мониторинге политической кампании.

Иностранные участники мониторинга вправе работать на заседаниях любых избирательных комиссий и на любых участках для голосования, находиться на участках вплоть до окончания подсчета голосов. Сколько будет в итоге аккредитовано дипломатов, желающих работать на местных выборах, пока неизвестно, но в 2010 году было выдано 50 аккредитационных удостоверений, а в 2014 году - 15.

Долгосрочные международные миссии обычно работают в Беларуси во время президентских и парламентских электоральных кампаний.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. В настоящее время поданные на выдвижение документы проходят проверку в местных избиркомах, на основании этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.

По итогам выдвижения на 18 тыс. 111 депутатских мандатов претендуют 22 тыс. 713 человек. Таким образом, в среднем по стране конкурс составляет 1,2 человека на место.-0-