Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов завершается в Беларуси

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регистрация кандидатов в депутаты местных Советов 28-го созыва завершается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Решение о регистрации принимается при наличии всех необходимых документов, которые в установленный срок поступили в соответствующую территориальную, окружную комиссию. Если в регистрации отказано, это решение может быть обжаловано в вышестоящие инстанции, для подачи жалобы установлен трехдневный срок, исчисление которого начинается со дня принятия решения.

Как пояснили корреспонденту БЕЛТА в Центризбиркоме, количество зарегистрированных кандидатов станет известно через несколько дней. Это связано с техническими трудностями, которые могут возникать при сведении статистики. В общей сложности, по уточненной информации, на местных выборах-2018 в Беларуси было выдвинуто 22 тыс. 713 человек, которые претендуют на 18 тыс. 111 депутатских мандатов.

Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к ведению агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день голосования она запрещена.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля.-0-