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Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом заработает с 13 февраля
18.01.2018 11:14 — Новости Политики | БелТА
18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Безвизовый режим между Беларусью и Гонконгом заработает с 13 февраля. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик, передает корреспондент БЕЛТА.
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