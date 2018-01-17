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Совмин постановил о закрытии генконсульства в Одессе, Гданьске и Милане
18.01.2018 18:11 — Новости Политики | 21.by - Новости
О закрытии генконсульств в Одессе, Гданьске и Милане сегодня сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.
Глава МИД Беларуси отметил, что соответствующее постановление Совмина уже принято.
Кроме того, запланировано закрытие еще двух белорусских загранучреждений в некоторых странах и на данный момент ведутся соответствующие переговоры.
С другой стороны, Беларусь ждет открытия новых посольств в одной из стран Африки и в Европе. Причем увеличение численности дипломатических работников не намечается.
Как уже было подчеркнуто ранее на совещании Владимира Макея и главы государства, проводится анализ наиболее удачных политический стратегий со странами-партнерами, за счет чего расставляются внешнеполитические акценты.
После всех изменений у Беларуси будет 66 загранучреждений в 56 странах.
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О закрытии генконсульств в Одессе, Гданьске и Милане сегодня сообщил министр иностранных дел Владимир Макей.
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