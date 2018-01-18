Лукашенко оптимизировал белорусский МИД

Центральный аппарат МИД после оптимизации сокращен на треть, еще на 15% станет меньше сотрудников диппредставитльств, рассказал глава внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

- 33%

«Вы хотели обсудить со мной вопросы оптимизации МИД. Если там есть какие-то нестыковки, несогласованности, я готов обсудить, чтобы мы окончательно могли принять решение», - заявил на встрече Александр Лукашенко.

В свою очередь, по словам Макея, центральный аппарат МИД по итогам оптимизации был сокращен на треть, а в загранучреждениях оптимизация произойдет на 15%. Кроме того, будут закрыты несколько диппредставительств .

«Была поставлена задача работать не числом, а умением. В результате на сегодняшний день центральный аппарат МИД значительно сокращен. Но это ни в коей мере не позволяет говорить о том, что эффективность деятельности снизилась. Наоборот, мы выстроили структуру нашего центрального аппарата таким образом, что это позволяет эффективно решать те задачи, которые ставит глава государства», - отметил министр иностранных дел.

Что еще обсудили Лукашенко и Макей?

1. Моральное стимулирование сотрудников дипломатической службы

Что это может быть, пока не раскрывается. Единственное, что известно, идея будет разработана в рамках оптимизации и к 100-летию со дня создания дипломатической службы Беларуси.

2. Внешнеэкономическую деятельность

В развитии внешнеэкономической деятельности по итогам 2017 года наблюдаются положительные тенденции. Произошел рост экспорта более чем на 23%, сообщает пресс-служба президента.

«Из 58 стран, где находятся наши загранучреждения, лишь по 9 странам наблюдается снижение экспорта. Это значительно лучше итогов прошлого года», - цитирует Макея БелТА .

3. Подходы к отношениям с ЕС

Официальный белорусский лидер согласовал концептуальные подходы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности страны на 2018 год. В частности, согласованы подходы по развитию отношений с Евросоюзом.