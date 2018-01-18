«Белая Русь»: провластной партии в Беларуси не будет

Уже долгое время в Беларуси идет дискуссия, нужна ли в стране провластная партия. На эту роль пророчат общественное объединение «Белая Русь», однако против этого высказывалось и руководство организации и Александр Лукашенко. Не принял решение о преобразовании и съезд, который прошел в Минске сегодня.

По данным организаторов, в работе съезда принимают участие 422 делегата, 9 делегатов отсутствуют по уважительным причинам, 33 гостя. В работе съезда принимают участие глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, члены правительства, парламентарии.

Перед съездом основной темой для дискуссий было: появится ли новая партия в Беларуси, но, похоже, единственным важным для «Белой Руси» решением, которое он принял, стало переизбрание руководства: глава «Белтелерадиокомпании» Геннадий Давыдько сменил на посту министра образования Александра Радькова, который возглавлял организацию 10 лет.

Партии не будет

Против преобразования провластного общественного объединения в партию высказался целый ряд важных для «Белой Руси» фигур.

Потенциал "Белой Руси" как общественного объединения еще не исчерпан, заявил на тот момент председатель объединения Александр Радьков. При этом, он считает, что партией объединение могло бы стать довольно легко, но заниматься этим не будет.

«Однако, предметно изучая тенденции, происходящие в современном быстро меняющемся мире, можно заметить явное усиление разобщенности мирового сообщества. Это бросает вызов сторонникам традиционных политических партий, приверженцам левых и правых идеологий», - считает Александр Радьков.

Чиновник подчеркнул, что «идеологическим стержнем "Белой Руси" была и остается поддержка политики президента Беларуси Александра Лукашенко, то деятельность организации не фокусируется вокруг борьбы за власть».

Общественное объединение не должно становиться партией, заявил на тот момент член организации, председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько.

«Я буду голосовать против, если вдруг возникнет этот вопрос. Уверен, что "Белая Русь" не должна ставиться партией», — заявил Давыдько, пояснив, что тогда придется бороться за «места под солнцем», а сегодня она подставляет плечо власти.

Давыдько назвал «Белую Русь» армией патриотов, «которые ратуют за консолидацию общества», сообщает «Спутник» .

В свою очередь, заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина считает, что «Белая Русь» готова к преобразованию в партию, но для этого нужна воля изнутри объединения, передает БелТА .

Видимо, воли такой внутри организации не нашлось, потому что решение о появлении партии съезд не принял.