Лидия Ермошина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 22,2 тыс. кандидатов в депутаты зарегистрировано на местных выборах в Беларуси, сообщила сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

Она напомнила, что в качестве кандидатов в депутаты было выдвинуто 22 712 кандидатов. "Осталось на данный момент 22 278. Из числа выбывших 123 человека отозвали свои кандидатуры добровольно и 311 (1,37%) - это отказы в регистрации. Такова картина на данный момент, конечно, она будет меняться: кто-то будет участвовать, кто-то будет отзываться", - пояснила руководитель ЦИК.

Лидия Ермошина отметила, что большинство сельских округов будут безальтернативными. "Что до Советов самого высокого уровня - областных, то в Брестском регионе семь безальтернативных округов, или 12,3%, в Витебской области - 22 (36,7%), Гомельской - 3 (5%), Гродненской - 40 (66,7%). В Минской области три безальтернативных округа, что составляет 5%, а в Могилевской нет ни одного. Причем там есть округа с высокой альтернативой. Средний конкурс - чуть менее трех кандидатов на место", - рассказала она.

В Минске также нет безальтернативных округов. В среднем здесь на одно место претендуют более четырех человек. "Если говорить о столичных округах, где более всего кандидатов, то самые крупные в этом плане Академический №48 Первомайского района и Кальварийский №38 во Фрунзенском районе. Здесь баллотируются по восемь кандидатов. Далее следуют Старовиленский округ №41 по Центральному району - семь кандидатов. По шесть человек претендуют на депутатский мандат в Плехановском, Железнодорожном, Сухаревском", - уточнила Лидия Ермошина.-0-

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