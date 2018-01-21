5 лет тюрьмы с отсрочкой на три года может грозить трем авторам "Регнума", которые обвиняются за разжигание национальной розни, передает информационное агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на заявление государственного прокурора. Авторы российского информационного агентства Regnum были задержаны в начале декабря 2016 года. С тех пор фигуранты дела находятся под стражей и содержатся в СИЗО № 1 города Минска. 5 лет тюрьмы с отсрочкой на три года может грозить трем авторам "Регнума", которые обвиняются за разжигание национальной розни, передает информационное агентство "Интерфакс-Запад" со ссылкой на заявление государственного прокурора. Авторы российского информационного агентства Regnum были задержаны в начале декабря 2016 года. С тех пор фигуранты дела находятся под стражей и содержатся в СИЗО № 1 города Минска.

Сегодня в Минском городском суде состоялось очередное заседание по делу «пророссийских публицистов», которые обвиняются в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Статья 130 УК РБ, по которой судят авторов статей, предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. В ходе судебного заседания были допрошены свидетели и эксперты, которым было поручено провести экспертизу предоставленных текстов. На основании экспертного заключения РЭК следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по статье 130 УК РБ.

По данным следственных органов, основной мотив их противоправных действий - материальная заинтересованность. В частности, обвиняемые писали заказные статьи и получали за них вознаграждение от шеф-редактора ИА «Регнум» Юрия Баранчика, который ранее был задержан российскими правоохранителями по запросу СК РБ. Стоит отметить, что следственный комитет заочно предъявил обвинение шеф-редактору "Регнум" по ч. 3 ст. 130 УК. В настоящий момент компетентные органы решают вопрос е его экстрадиции в Беларусь. Юрий Баранчик не раз заявлял, что "будущее Беларуси неразрывно связано с Россией".

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