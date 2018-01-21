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Вопрос разведения выборов 2020 года могут обсуждать на консультациях Президент и парламент - ЦИК

22.01.2018 17:10 — Новости Политики | БелТА  
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Вопрос разведения выборов 2020 года могут обсуждать на консультациях Президент и парламент - ЦИК
Лидия Ермошина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос разведения по срокам выборов 2020 года могут обсуждать на совместных консультациях Президент и руководство парламента, заявила сегодня председатель Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Дело в том, что вопрос назначения выборов Президента - это вопрос парламента, а вопрос назначения выборов в парламент - вопрос Президента. Это может осуществляться путем совместных консультаций руководства парламента с главой государства", - пояснила Лидия Ермошина, говоря о технической стороне разведения двух политических кампаний, которые запланированы на 2020 год.

Согласно календарю выборов и референдумов, опубликованному на сайте Центризбиркома, президентские выборы в 2020 году должны пройти не позднее 30 августа, выборы депутатов Палаты представителей - не позднее 10 сентября, выборы членов Совета Республики - не позднее 11 сентября.

Ранее Лидия Ермошина отмечала, что одну из политических кампаний целесообразно перенести на более ранний срок. По ее мнению, ноябрь 2019 года - "идеальный период для этого".-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

 
Теги: Минск
 
 
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