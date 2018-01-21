ЦИК не исключает возможных изменений избирательного законодательства по рекомендациям ОБСЕ

Лидия Ермошина

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК не исключает возможных изменений в избирательном законодательстве с учетом рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ. Об этом председатель Центризбиркома Лидия Ермошина заявила во время онлайн-конференции в БЕЛТА.

Сегодня состоялся визит специального представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе, главы делегации парламента Швеции в ПА ОБСЕ Кента Харстеда в Центральную избирательную комиссию. "Разумеется, его прежде всего интересовали возможные измерения избирательного законодательства на основе рекомендаций ОБСЕ. Но пока мы не готовы предоставить такую информацию, потому что ЦИК не обладает законодательной инициативой, наше предложение в отношении рекомендаций ОБСЕ пока находится на рассмотрении главы государства. Мы не знаем объем поручений, которые получим в ходе рассмотрения предложения по изменению законодательства, и какими они будут", - пояснила Лидия Ермошина.

При этом она отметила, что внесение каких-либо изменений с учетом того, что в Беларуси избирательные кампании будут проводиться, по всей видимости, и в 2019-м, и в 2020 году, технически возможно. "Законы рекомендуется менять за полгода до выборов или за год. Но если говорить о переносе выборов на более ранние сроки - до начала избирательной кампании, то есть более полутора лет. На данный момент поручений таких нет. Но я уверена, что это не отказ от изменения закона, а просто обдумывание ситуации, стратегии, которую определяет глава государства", - заключила глава ЦИК.-0-

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