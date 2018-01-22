Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом

Александр Лукашенко. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Беларусь Кента Харстеда проходит 21-24 января. Основная цель приезда - первый страновой визит в соответствии с мандатом спецпредставителя, в рамках которого акцент будет сделан на обсуждении рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.

Программа визита также включает встречи с руководством Центризбиркома, Палаты представителей Национального собрания, МИД, посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Кент Харстед в октябре 2015-го и сентябре 2016-го года был специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Беларуси.-0-