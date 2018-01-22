ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом

23.01.2018 10:33 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом
Александр Лукашенко. Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.

Визит в Беларусь Кента Харстеда проходит 21-24 января. Основная цель приезда - первый страновой визит в соответствии с мандатом спецпредставителя, в рамках которого акцент будет сделан на обсуждении рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.

Программа визита также включает встречи с руководством Центризбиркома, Палаты представителей Национального собрания, МИД, посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".

Кент Харстед в октябре 2015-го и сентябре 2016-го года был специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 127
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Вопрос разведения выборов 2020 года могут обсуждать на консультациях Президент и парламент - ЦИК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика