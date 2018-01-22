|
Лукашенко встретился со спецпредставителем ПА ОБСЕ Кентом Харстедом
23.01.2018 10:33 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился сегодня со специальным представителем ПА ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом, передает корреспондент БЕЛТА.
Визит в Беларусь Кента Харстеда проходит 21-24 января. Основная цель приезда - первый страновой визит в соответствии с мандатом спецпредставителя, в рамках которого акцент будет сделан на обсуждении рекомендаций Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси.
Программа визита также включает встречи с руководством Центризбиркома, Палаты представителей Национального собрания, МИД, посещение Белорусской торгово-промышленной палаты, Парка высоких технологий и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень".
Кент Харстед в октябре 2015-го и сентябре 2016-го года был специальным координатором миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ на президентских и парламентских выборах в Беларуси.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Читать далее на сайте БелТА
|
Архив (Новости Политики)
Комментарии