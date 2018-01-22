Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы

Во время встречи

"Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, - сказал Александр Лукашенко. - Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок".

По словам Президента, необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы как-то снизить негативную тенденцию, характеризующую напряженность в Европе. "Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему "Хельсинки-2", чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте", - отметил белорусский лидер.

При этом Александр Лукашенко предположил, что формулировка "Хельсинки-2" не обязательна, и новый переговорный процесс можно сформулировать как-то иначе. Однако он считает, что именно "Хельсинки-2" было бы понятным продолжением прежнего процесса.-0-