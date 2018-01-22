ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На местные выборы зарегистрировали более 22 тысяч кандидатов в депутаты

23.01.2018 12:59 — Новости Политики | news.21.by  
Размер текста:
A
A
A

На местные выборы зарегистрировали более 22 тысяч кандидатов в депутатыБЕЛТА со ссылкой на заявление главы Центрального избирательного комитета РБ сообщает о количестве зарегистрированных депутатов в местные Советы в Республике Беларусь. Так, по состоянию на 22.01.2018 года зарегистрировано 22278 кандидатов. Глава ЦИК Лидия Ермошина уточнила, что 311-ти кандидатам было отказано в регистрации, а 123 претендента отказались от участия в выборах по собственной инициативе.

В некоторых округах, которые расположены в сельской местности, на место депутата будет претендовать только один депутат. Например, в Гродненской области таких округов - 40, а в Могилевской области безальтернативных выборов не будет.

К слову, в столице в среднем на одно место претендует более четырех человек. Ермошина также отметила, что "явка по стране в целом составит более 60 % в силу того, что у нас в стране есть такой институт, как досрочное голосование и власть будет работать по привлечению избирателей".

Помимо этого глава ЦИК напомнила, что "барьер явки на местных выборах не установлен и они состоятся при любом случае, а переход на электронное голосование не планируется. В будущем в планах ЦИК - электронный регистр избирателей". Напомним, местные выборы в стране пройдут 18 февраля 2018 года.

Уже с 22 января в радиоэфире можно будет услышать выступления кандидатов в депутаты.  

 
 
142
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БЕЛТА со ссылкой на заявление главы Центрального избирательного комитета РБ сообщает о количестве зарегистрированных депутатов в местные Советы в Республике Беларусь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко: Беларусь и далее будет для ОБСЕ хорошей опорой в центре Европы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика