На местные выборы зарегистрировали более 22 тысяч кандидатов в депутаты

БЕЛТА со ссылкой на заявление главы Центрального избирательного комитета РБ сообщает о количестве зарегистрированных депутатов в местные Советы в Республике Беларусь. Так, по состоянию на 22.01.2018 года зарегистрировано 22278 кандидатов. Глава ЦИК Лидия Ермошина уточнила, что 311-ти кандидатам было отказано в регистрации, а 123 претендента отказались от участия в выборах по собственной инициативе.

В некоторых округах, которые расположены в сельской местности, на место депутата будет претендовать только один депутат. Например, в Гродненской области таких округов - 40, а в Могилевской области безальтернативных выборов не будет.

К слову, в столице в среднем на одно место претендует более четырех человек. Ермошина также отметила, что "явка по стране в целом составит более 60 % в силу того, что у нас в стране есть такой институт, как досрочное голосование и власть будет работать по привлечению избирателей".

Помимо этого глава ЦИК напомнила, что "барьер явки на местных выборах не установлен и они состоятся при любом случае, а переход на электронное голосование не планируется. В будущем в планах ЦИК - электронный регистр избирателей". Напомним, местные выборы в стране пройдут 18 февраля 2018 года.

Уже с 22 января в радиоэфире можно будет услышать выступления кандидатов в депутаты.

142 В блог