Лукашенко озвучил условия Беларуси для ОБСЕ

Беларусь готова обсуждать любые вопросы и проблемы с ОБСЕ и стать для нее «хорошей опорой» в Европе.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом 23 января в Минске, передает пресс-служба президента.

Президент заявил, что необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы как-то снизить негативную тенденцию, характеризующую напряженность в Европе.

«Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок».

«Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему «Хельсинки-2», чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте», - напомнил глава государства.

Однако, по словам президента, у белорусской стороны есть одно условие.

«Условие одно: мы - суверенная независимая страна, и как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас», - подчеркнул белорусский лидер.

При этом он заметил, что учиться чему-то в Беларуси готовы. «А вот поучать - мы это воспринимаем, как и любая другая страна, негативно», - добавил президент.