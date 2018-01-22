ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко озвучил условия Беларуси для ОБСЕ

23.01.2018 15:32 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Беларусь готова обсуждать любые вопросы и проблемы с ОБСЕ и стать для нее «хорошей опорой» в Европе.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи со специальным представителем Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Восточной Европе Кентом Харстедом 23 января в Минске, передает пресс-служба президента.

Президент заявил, что необходимо срочно что-то предпринимать, чтобы как-то снизить негативную тенденцию, характеризующую напряженность в Европе.

«Что касается безопасности европейской, региональной, вы знаете наше отношение ко многим вещам, тенденциям в Европе. Вы знаете наше отношение к вопросам безопасности, войны и мира, - цитирует Лукашенко его пресс-служба. - Мы и дальше будем придерживаться этой позиции. И, поверьте, для ОБСЕ мы будем хорошей опорой здесь, в центре Европы, и мы будем делать все, чтобы в нашем общем европейском доме был мир и порядок».

«Мы предложили обсудить в качестве варианта, подойти к некоему «Хельсинки-2», чтобы ведущие страны планеты, которые входят в ОБСЕ, сели за стол переговоров и обсудили дальнейшие действия по снижению напряженности на европейском континенте», - напомнил глава государства.

Однако, по словам президента, у белорусской стороны есть одно условие.

«Условие одно: мы - суверенная независимая страна, и как любая другая страна, как и ваша родная Швеция, мы не можем согласиться или допустить, чтобы нас где-то толкали в спину, понукали нами, поучали нас», - подчеркнул белорусский лидер.

При этом он заметил, что учиться чему-то в Беларуси готовы. «А вот поучать - мы это воспринимаем, как и любая другая страна, негативно», - добавил президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 98
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусь готова обсуждать любые вопросы и проблемы с ОБСЕ и стать для нее «хорошей опорой» в Европе.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
На местные выборы зарегистрировали более 22 тысяч кандидатов в депутаты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика