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Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения в Беларуси избирательных кампаний 2020 года
25.01.2018 11:08 — Новости Политики | БелТА
25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал дискуссии вокруг совпадения избирательных кампаний 2020 года. Соответствующие заявления он сделал сегодня на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Парламентские выборы - много разных точек зрения, поскольку они совпадают с президентскими выборами. Мы, конечно, афишировать пока не будем ее, но тем не менее у вас точка зрения своя есть. Как вы видите выход из этой ситуации?" - поинтересовался глава государства.
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