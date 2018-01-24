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Лукашенко обсудил с Каллауром планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг

25.01.2018 11:51 — Новости Политики | БелТА  
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Лукашенко обсудил с Каллауром планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг
Александр Лукашенко. Фото из архива

25 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Планы по оптимизации в сфере кассово-инкассаторских услуг обсуждены сегодня на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с председателем правления Национального банка Павлом Каллауром, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о создании специализированной организации, объединяющей функции по оказанию кассово-икассаторских услуг Национального банка, ОАО "АСБ Беларусбанк" и ОАО "Белагропромбанк", в целях рационального использования имущества и освобождения Национального банка от несвойственных функций. Доли в уставном фонде создаваемого общества предлагается распределить в соответствии с вносимыми денежными и неденежными вкладами Национального банка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

По информации Национального банка, в ходе создания общества будут оптимизированы дублирующие функции банков в области инкассации, перевозки, обработки и хранения ценностей, снижены затраты на содержание материально-технических ресурсов, персонала, будет сокращено количество спецавтотранспорта и оружия.

При этом Национальный банк сохранит за собой централизованную управляемость наличным денежным обращением.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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