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Стали известны причины блокировки "Хартии-97"

25.01.2018 13:33 — Новости Политики | news.21.by  
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Стали известны причины блокировки "Хартии-97"Министерство информации РБ информирует белорусов об ограничении доступа к сайту  charter97.org. Данное решение было принято в связи с размещением на этом интернет - ресурсе информации, которая запрещена для распространения ст. 38 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации». Данная информация размещена на официальном сайте ведомства, которое напоминает субъектам информационной сферы о неукоснительном соблюдении законодательства о СМИ.

Напомним, вчера сайт «Хартия-97» был заблокирован провайдерами на основании решения Министерства информации. В свою очередь создатели информационного ресурса призвали журналистов, правозащитников, а также своих читателей к солидарности. В частности, заявили, что будут защищать свой сайт правовыми способами, в том числе и на международном уровне. Заметим, что пока не сообщается, из-за какого материала (статьи) было принято решение о блокировки «Хартия-97». Предполагается, что эта информация появится на сайте Мининформа позже.

Стоит отметить, что буквально в конце декабря прошлого года был заблокирован сайт «Белорусский партизан» на основании решения Министерства информации. Систематические нарушения законодательства о СМИ стали причиной блокировки интернет - ресурса.  

 
 
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Министерство информации Республики Беларусь информирует белорусов об ограничении доступа к сайту charter97.org.

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