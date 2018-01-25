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Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены - указ

25.01.2018 19:10 — Новости Политики | БелТА  
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Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены - указ
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены. Это предусмотрено указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и обучении в них", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 25 января, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

Указом устанавливается, что набор в 5-е классы гимназий будет осуществляться без проведения вступительных испытаний. Все учащиеся, которые завершат обучение в 4-м классе гимназии, смогут продолжить обучение в 5-м классе этой же гимназии.

Отмена экзаменов позволит снять неоправданную психологическую и эмоциональную нагрузку на учащихся начальных классов, что в целом будет способствовать сохранению их здоровья.

При приеме в 5-е классы гимназий-колледжей искусств конкурсный отбор по результатам проверки творческих способностей сохраняется.

Такой подход предоставит возможность обучения в этих гимназиях наиболее талантливым, имеющим природные задатки, детям, которые хотят связать свою дальнейшую профессиональную жизнь с искусством.

Одновременно в учреждениях общего среднего образования предусматривается возможность изучения отдельных предметов на повышенном уровне. Реализация этой нормы предоставит равные условия для получения качественного образования в учреждениях общего среднего образования всех видов, а также расширит возможности его получения с учетом индивидуальных способностей и склонностей школьников.

Минобразованием и Минкультуры в двухмесячный срок будут приняты все правовые акты, необходимые для реализации норм названного указа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экзамены в 5-е классы гимназий в Беларуси отменены. Это предусмотрено указом №30 "О приеме в учреждения общего среднего образования и...

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