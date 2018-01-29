Александр Лукашенко и Йоханнес Хан. Фото из архива

30 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Нельзя допустить, чтобы инициатива "Восточное партнерство" стала чисто политизированной организацией. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на переговорах с Еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнесом Ханом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно же, без политики не может существовать ни одна организация, но нельзя допустить, чтобы "Восточное партнерство" стало чисто политизированной организацией. И не дай бог поставили цель перед странами "Восточного партнерства", чтобы этот пояс стал разделительной зоной между Евросоюзом и Россией, Китаем, Востоком", - подчеркнул глава государства.

"Мы большое внимание уделяем нашему сотрудничеству в рамках этой организации. И в этом плане вы можете на нас рассчитывать. Наше пожелание - чтобы "Восточное партнерство" было более приземленным, чтобы оно было практико-ориентированным", - отметил Александр Лукашенко.

По его словам, в рамках "Восточного партнерства" необходимо решать те задачи, которые стоят перед Европой, и продвигать те проекты, которые сейчас актуальны, в том числе в таких сферах, как энергетика, транспорт, логистика. "В том числе и жизнь людей, визовые вопросы, чтобы бы мы могли в большем объеме и свободнее общаться с Европой, а вы - свободно приезжать в Беларусь", - добавил Президент.-0-