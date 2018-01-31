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Лукашенко рассказал, как благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет
01.02.2018 11:17 — Новости Политики | БелТА
1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Андреем Шведом рассказал о недавнем случае, когда благодаря его участию удалось раскрыть убийство прошлых лет, передает корреспондент БЕЛТА.
Убийцу жительницы Могилевской области удалось найти в России.
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1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Государственного комитета судебных...
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