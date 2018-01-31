Александр Лукашенко. Фото из архива

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем этого ведомства Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды, оставили старое название КГБ. Но сегодня уже многие, мы так публично не обсуждаем, но при обсуждении с моими коллегами я вижу, что они нам завидуют. Завидуют не потому, что мы сохранили традиции. Хотя это тоже очень важно. Нам стесняться старого нечего. К нам претензии - к чекистам - предъявить трудно. Во-первых, мы были частью системы, и тем не менее безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше. Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал - нам стыдиться нечего", - сказал Александр Лукашенко.

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