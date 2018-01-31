Александр Лукашенко. Фото из архива

1 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает особую роль КГБ в обеспечении безопасности страны. Об этом он заявил сегодня на встрече с председателем этого ведомства Валерием Вакульчиком, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды, оставили старое название КГБ. Но сегодня уже многие, мы так публично не обсуждаем, но при обсуждении с моими коллегами я вижу, что они нам завидуют. Завидуют не потому, что мы сохранили традиции. Хотя это тоже очень важно. Нам стесняться старого нечего. К нам претензии - к чекистам - предъявить трудно. Во-первых, мы были частью системы, и тем не менее безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше. Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал - нам стыдиться нечего", - сказал Александр Лукашенко.

"Комитет государственной безопасности - это самое точное название сейчас, в современном мире. Можно службами называть, но мы в силу тех тенденций, которые в мире происходят, сохранили, и это очень актуально, это название. Мы обеспечиваем государственную безопасность по всем направлениям", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, очень важная линия работы КГБ - разведка и контрразведка. "Это самые важные направления деятельности КГБ. Очень остро сегодня стоит вопрос борьбы с терроризмом - важнейшее направление противодействия. Ну и безопасность наших граждан - это не только кому-то по рукам надавать, кто себя плохо ведет в обществе, на улице и так далее. Госбезопасность сегодня для Беларуси прежде всего - экономическая безопасностью. КГБ также уделяет большое внимание этой работе, хотя основным деятелем в этой сфере является Комитет госконтроля", - отметил глава государства.-0-