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Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в госинвестпрограмму на 2018 год

01.02.2018 17:55 — Новости Политики | БелТА  
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Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в госинвестпрограмму на 2018 год
Аварийный мост

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Это предусмотрено указом Президента Беларуси, которым утверждена соответствующая инвестпрограмма, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

В частности, программой в текущем году намечено начать финансирование строительства и реконструкции трех десятков объектов. В их числе упомянут мост через реку Припять на автомобильной дороге Р88 Житковичи - граница Украины.

Как сообщалось, движение по мосту через Припять в Житковичском районе планируется открыть в декабре 2018 года. Сейчас делается проект его восстановления, будет осуществлена замена пролетного строения.

Движение через Припять осуществляется по понтонному мосту. Он заменяет стационарный автомобильный мост, в конструкции которого в декабре прошлого года была обнаружена трещина.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция моста через Припять в Житковичском районе включена в Государственную инвестиционную программу на 2018 год. Это...

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