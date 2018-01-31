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Утверждена государственная инвестпрограмма на 2018 год

01.02.2018 17:55 — Новости Политики | БелТА  
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Утверждена государственная инвестпрограмма на 2018 год
Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2018 год. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

С учетом инвестиционных возможностей республиканского бюджета программой предусматривается концентрация средств на объектах, вводимых в эксплуатацию в 2018 году, и на переходящих объектах с высокой степенью строительной готовности.

На финансирование 101 объекта, включенного в программу, в 2018 году предполагается направить Br429,17 млн, в том числе за счет государственных капитальных вложений - Br81,92 млн, средств государственного целевого бюджетного фонда национального развития - Br162,08 млн, средств резервного фонда Президента Беларуси - Br81,48 млн, средств республиканского дорожного фонда - Br42,76 млн, средств на сохранение и расширение сельскохозяйственных угодий (объекты мелиорации) - Br37,53 млн.

Всего в текущем году предполагается ввести в эксплуатацию 36 объектов.

В соответствии с программой на 2018 год намечено начать финансирование строительства (реконструкции) 30 объектов, в том числе детского сада на 230 мест, средней школы на 765 мест, дома детского творчества и многофункционального спортивного комплекса в Островце, пожарного депо в Южном городке Бреста, моста через реку Припять на автомобильной дороге Р88 Житковичи - граница Украины, 8 жилых домов для семей, воспитывающих детей-сирот. Из числа начинаемых строительством объектов 13 планируется ввести в эксплуатацию в 2018 году.-0-

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утверждена Государственная инвестиционная программа на 2018 год. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр...

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