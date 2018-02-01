«К нам, к чекистам, претензии предъявить трудно»: Лукашенко похвалил КГБ

Александр Лукашенко сегодня много хвалил Комитет госбезопасности, особенно за борьбу с коррупцией.

Беларуси из-за КГБ завидуют

«Нас многие критикуют, что мы, как ретрограды, оставили старое название КГБ. Но сегодня уже многие, мы так публично не обсуждаем, но при обсуждении с моими коллегами я вижу, что они нам завидуют. Завидуют не потому, что мы сохранили традиции. Хотя это тоже очень важно. Нам стесняться старого нечего. К нам претензии — к чекистам — предъявить трудно», — заявил на встрече с руководителем КГБ Валерием Вакульчиком Лукашенко.

Официальный лидер признал, что «мы были частью системы», но «безобразий у нас в Беларуси всегда было меньше». «Поэтому я прямо и откровенно об этом сказал — нам стыдиться нечего», — подчеркнул Лукашенко.

Он считает комитет госбезопасности самым точным названием: «мы обеспечиваем государственную безопасность по всем направлениям», сообщает пресс-служба президента.

Разведка, контрразведка и борьба с коррупцией

Основных направлений работы КГБ Лукашенко назвал три: разведка, контразведка и как ни странно борьба с коррупцией.

«Очень остро сегодня стоит вопрос борьбы с терроризмом — важнейшее направление противодействия. Ну и безопасность наших граждан — это не только кому-то по рукам надавать, кто себя плохо ведет в обществе, на улице и так далее. Госбезопасность сегодня для Беларуси прежде всего — экономическая безопасность», — заявил официальный лидер Беларуси.

Он поблагодарил КГБ за борьбу с коррупцией. «Никто больше КГБ сегодня в этом плане не сделал. Особенно по вопросам значимых преступлений в сфере коррупции», — сказал Лукашенко, сравнив взяточничество с ржавчиной.

«Если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против нее не борются, никакого продвижения и развития страна не получит. Поэтому коррупция — это страшная ржавчина, против которой надо бороться», — подчеркнул он.

Особенно эффективной борьбу с коррупцией, которую предлагает КГБ, Лукашенко считает, потому, что у них «эта работа идет честнее», с ними не договоришься.

«Беспощадная борьба с коррупцией — это защита нашего государства от прямого развала и внутреннего противостояния. Потому что народ терпеть коррупцию не будет. Это обязательно приведет к каким-то потрясениям», — считает Александр Лукашенко.