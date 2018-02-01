Государственная аграрная политика совершенствуется в Беларуси - указ

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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 2 февраля подписал указ №50, которым совершенствуется государственная политика в аграрной сфере. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ вносит изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике", дополняя его перечнями мероприятий в агропромышленном комплексе, которые могут финансироваться за счет республиканского и (или) местных бюджетов. Эти перечни до настоящего времени ежегодно определялись приложениями к закону о республиканском бюджете на очередной финансовый год.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия (по согласованию с Министерством финансов) и облисполкомам предоставляется право утверждать порядки использования бюджетных средств в рамках финансирования государственных программ в агропромышленном комплексе не на один год, а в течение всего срока их реализации.

Облсельхозпроды и райсельхозпроды получили право как исполнители мероприятий государственных программ развития агропромышленного комплекса финансировать за счет средств республиканского бюджета доплаты к заработной плате молодым специалистам, выплаты надбавок к ценам на закупаемую у населения сельскохозяйственную продукцию, уплаты страховых взносов по договорам обязательного страхования с государственной поддержкой урожая сельхозкультур, скота и птицы.-0-