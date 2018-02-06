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Кампания по выборам депутатов местных Советов в Беларуси проходит спокойно и организованно - Ермошина

07.02.2018 12:42 — Новости Политики | БелТА  
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7 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва проходит спокойно и организованно. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина отметила, что избирательная кампания в Беларуси "проходит неплохо, спокойно и организованно". При этом она обратила внимание на уменьшение числа кандидатов в депутаты. Некоторые снялись с предвыборной гонки, но это явление не носит массового характера. Минска это касается в меньшей степени, в столице по-прежнему сохраняется высокая конкуренция между кандидатами в депутаты.

Председатель ЦИК пояснила уменьшение количества претендентов на депутатские мандаты. "Очень многие кандидаты идут как дублирующие, у них одинаковые программы. Идет объединение усилий", - сказала она, добавив, что это распространенная практика.

Несмотря на уменьшение количества кандидатов, в Беларуси нет ни одного округа, где бы не осталось ни одного претендента на депутатский мандат.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Досрочное голосование состоится с 13 по 17 февраля включительно.

Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 февраля, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Кампания по выборам депутатов в местные Советы 28-го созыва проходит спокойно и организованно. Об этом сегодня журналистам...

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