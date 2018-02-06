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Кобяков и Кучинскис обсуждают активизацию белорусско-латвийского сотрудничества

07.02.2018 15:16 — Новости Политики | БелТА  
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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня в Минске проводят встречу в узком составе, передает корреспондент БЕЛТА.

Главы правительств двух стран обсуждают активизацию белорусско-латвийского сотрудничества в различных сферах. Также затрагивалась тема совместной подготовки к проведению чемпионата мира по хоккею, который Беларусь и Латвия примут в 2021 году.

Далее переговоры продолжатся в расширенном составе. Запланировано подписание ряда документов по расширению сотрудничества.

Товарооборот Беларуси и Латвии в январе-ноябре 2017 года составил $398 млн (127% к аналогичному периоду 2016 года), белорусский экспорт достиг $316,6 млн (127%), импорт - $81,4 млн (127,4%). Основные статьи экспорта в Латвию - нефтепродукты, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтехимия, металлоизделия, удобрения, изолированные провода и кабели, строительные материалы, крепкие спиртные напитки, соль, корсетные изделия, мебель. Из Латвии импортируются лекарственные средства, оборудование, пищевая продукция, текстильные и пластмассовые изделия.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков и премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сегодня в Минске проводят встречу в узком составе,...

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