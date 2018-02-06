Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией - Кобяков

Андрей Кобяков. Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как соседи и страны с высоким транзитным потенциалом мы должны выстроить прагматичный, конструктивный диалог, развивая тему совместимости и взаимодействия между различными интеграционными процессами на нашем континенте", - считает Андрей Кобяков.

Премьер-министр обратил внимание, что транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением сотрудничества в белорусско-латвийских отношениях. Положительную динамику взаимодействия в сфере услуг демонстрирует сектор информационно-коммуникационных технологий и туриндустрия.

Большое значение имеет тесное взаимодействие в работе по охране и рациональному использованию природного наследия Беларуси и Латвии, алгоритм которого определит программа сотрудничества между экологическими ведомствами стран на 2018-2022 годы.

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