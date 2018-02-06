ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией - Кобяков

07.02.2018 15:57 — Новости Политики | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией - Кобяков
Андрей Кобяков. Фото из архива

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с латвийским коллегой Марисом Кучинскисом в расширенном составе, передает корреспондент БЕЛТА.

"Как соседи и страны с высоким транзитным потенциалом мы должны выстроить прагматичный, конструктивный диалог, развивая тему совместимости и взаимодействия между различными интеграционными процессами на нашем континенте", - считает Андрей Кобяков.

Премьер-министр обратил внимание, что транспортно-логистическая сфера всегда была стратегическим направлением сотрудничества в белорусско-латвийских отношениях. Положительную динамику взаимодействия в сфере услуг демонстрирует сектор информационно-коммуникационных технологий и туриндустрия.

Большое значение имеет тесное взаимодействие в работе по охране и рациональному использованию природного наследия Беларуси и Латвии, алгоритм которого определит программа сотрудничества между экологическими ведомствами стран на 2018-2022 годы.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 102
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в конструктивном диалоге с Латвией, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Кобяков и Кучинскис обсуждают активизацию белорусско-латвийского сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика