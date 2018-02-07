Россия снимет замок с белорусско-российской границы для граждан третьих стран

К лету белорусско-российская сухопутная граница может стать проницаемой для граждан третьих стран. Это произойдет в случае подписания договора о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.

В настоящее время Россия в одностороннем порядке поставила заслон для пересечения белорусско-российской сухопутной границы гражданами третьих стран – их снимают с поездов, автобус, разворачивают назад автомашины. Беспрепятственно ездить через эту границу могут только граждане Беларуси и России. Наличие российской визы или вида на жительство не дает такой возможности гражданам других стран. Им приходится платить штраф 3000 российских рублей (примерно 104 белорусских рубля) и возвращаться на территорию Беларуси.

ФСБ в феврале 2017 года восстановила на территории РФ пограничную зону в Брянской, Псковской и Смоленской областях, которой не существовало с 1995 года – после подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве Беларуси и России. Эту меру российская сторона приняла, как сообщается, в ответ на введение Беларусью в январе того же года 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран , пребывающих в страну через Национальный аэропорт «Минск». Однако приказы об установлении пограничных зон на граничащей с Беларусью территории директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников подписал еще в декабре 2016 года – до открытия белорусского безвиза.

Тогда официальный Минск высказал протест. «…Вопреки всем существующим договоренностям, регулирующим охрану государственных границ двух стран и порядок их пересечения, российская сторона приняла решение об установлении пограничной зоны на границе с Беларусью без предварительного уведомления», — заявила начальник отдела пресс-службы МИД Беларуси Мария Ваньшина.

В настоящее время пограничная служба ФСБ России разъясняет , что «все категории граждан третьих стран согласно международным нормам и национальному законодательству Российской Федерации могут прибывать в Российскую Федерацию и убывать из Российской Федерации через многосторонние (двусторонние) пункты пропуска, открытые для международных сообщений (международных полетов»).

Такой пункт существует в единственном числе. Это трехсторонний пункт пропуска «Веселовка» (белорусский) — «Сеньковка» (украинский) — «Новые Юрковичи» (российский). Он находится вне трасс «Минск – Москва» или «Витебск – Санкт-Петербург» и может представлять интерес в основном для украинских граждан, путешествующих на личном автотранспорте. Основным способом путешествия в Россию через Беларусь для граждан третьих стран сейчас является авиатранспорт. С 15 мая 2017 года все белорусско-российские авиарейсы переведены в международные сектора российских аэропортов, в то время как в Национальном аэропорту «Минск» эти же рейсы проходят в качеству внутренних рейсов.

Предполагается, что данная проблема может быть решена после подписания межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз для иностранных граждан. Документ предполагали подписать в декабре прошлого года во время заседания Совета министров белорусско-российского Союзного государства, но этого не случилось.

Новый срок назвал 7 февраля на пресс-конференции в Минске посол РФ Александр Суриков: «В конце января белорусская сторона передала нам доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд консультаций. Мне кажется, что он будет последним. Констатируем, что проект находится в высокой степени готовности и считаем возможным его принятие примерно в апреле-мае этого года».

Начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Дмитрий Мирончик 18 января комментировал подготовку этого соглашения, но затруднялся назвать возможную дату, когда оно может вступить в силу. По его словам, 11 января вопрос слушался на совещании у президента, а 18 января белорусская сторона передала российским коллегам обновленный проект соглашения.

Следует отметить, что российская сторона давно продвигала идею введения единой визы Союзного государства, в то время как белорусская сторона упиралась, называла вопрос преждевременным, но не первостепенным, ссылась на то, что нужно отточить формулировки документа. Еще сентябре 2014 года государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сообщал, что в Беларуси и России может быть введена объединенная виза по типу шенгенской: «У нас действительно при высокой степени интеграции визовая политика у каждого своя. И это создает некие неудобства бизнесу, и не только, потому что очень часто туристические маршруты пересекают границу. Короче говоря, проблема есть».

В итоге стороны смогли синхронизировать запретные списки, но в настоящее время иностранцам нужно получать отдельно белорусские и российские визы. Однако когда Россия закрыла свою часть границы для транзита граждан третьих стран со стороны Беларуси и в Беларусь, официальный Минск проявил интерес к идее единой визы.

Политолог-международник Андрей Федроров в интервью БДГ отметил, что при наличии общего списка персон нон грата взаимное признание виз Беларуси и России не должно стать ударом по суверенитету страны, но ударит по меркантильным интересам белорусских консульств: «их меньше, чем российских и иногда иностранные граждане несут дополнительные издержки для подачи документов на визу именно в белорусское консульство, а не российское, которых больше по количеству, а значит некоторые из них могут быть географически ближе, чем белорусские». Тем не менее эксперт отметил, что дьявол кроется в деталях, поэтому настоящие оценки можно будет делать только после публикации соглашения.

Интересно, что когда смоленский журналист спрашивал у российского посла о возможности открытия международного пункта пропуска на белорусско-российской границе возле Смоленска, Александр Суриков однозначно ответил, что в этом нет потребности: «Что касается соглашения о взаимном признании виз, то после его принятия никаких пунктов пропуска не потребуется. Потому что виза, выданная в Беларуси, будет действительна в России. И просто там у вас нет и никогда не будет (международного пункта пропуска – Ред) – я так понимаю».

22 ноября прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров в Минске заявил, что Россия не исключает открытия временных международных пунктов пропуска на границе с Беларусью. Слова Александра Сурикова показывают, что этот вопрос ушел с повестки дня.

Одновременно российский посол сообщил, что вместе с соглашением о взаимном признании виз «Россия и Беларусь плотно взаимодействуют по всему комплексу вопросов, связанных с формированием единого миграционного пространства. На заседании Совета министров Союзного государства в Санкт-Петербурге в прошлом году утвержден план мероприятий по формированию миграционного пространства на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы».