Лукашенко встретился с премьер-министром Латвии

Александр Лукашенко. Фото из архива

8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня встретился с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.

"Честно скажу, мне приятно видеть вас в Беларуси. Хорошо, что вы приехали. Принято считать (по крайне мере, все познается в сравнении с другими нашими соседями), у нас с Латвией хорошие отношения. Но меня не покидает мысль о том, что они могут быть значительно лучше. Мы много наших возможностей не реализуем. И в этом плане ваш визит в Беларусь очень желанный и знаковый", - сказал Александр Лукашенко.

"Мы придерживаемся практики и политики не создавать проблем нашим соседям. Не надо, чтобы соседи на тебя косо смотрели. Мы из этого исходим и в отношении Литвы, Латвии, Эстонии. Мы никогда вас не упрекнули в том, что вы вступили в Европейский союз. Наоборот, пытаемся из этого извлечь пользу, мы рады, если у вас получается. Но вы должны четко понимать, что Россия для нас не просто дружественная страна - там живет братский нам народ", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Накануне переговоры с латвийским политиком провел премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Стороны подписали ряд международных документов и договорились о всесторонней поддержке совместных проектов, ориентированных как на рынки ЕС и ЕАЭС, так и на реализацию китайской инициативы нового Шелкового пути.

Кроме того, совместную встречу с Марисом Кучинскисом провели председатель Совета Республики Михаил Мясникович и председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Руководители белорусского парламента высказали удовлетворение активизацией межпарламентского сотрудничества с Латвией.

В программе визита у латвийской правительственной делегации также посещение культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена", Парка высоких технологий и индустриального парка "Великий камень".

Латвия является важным торговым партнером и инвестором Беларуси. В 2017 году двусторонний товарооборот составил почти $440 млн, увеличившись практически на треть. При этом белорусский экспорт достиг $350,9 млн.

Беларусь поставляет в Латвию нефтепродукты, продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтехимию, металлоизделия, удобрения, изолированные провода и кабели, строительные материалы, крепкие спиртные напитки, соль, корсетные изделия, мебель.

Экспорт услуг в Латвию за январь-октябрь 2017 года составил $114,5 млн. В общем объеме преобладают транспортные, деловые, компьютерные, телекоммуникационные и туристические услуги.

В Беларуси работают более 600 предприятий с участием латвийского капитала. Иностранные инвесторы реализуют проекты в сферах торговли, услуг, деревообработки, фармацевтики, производства пищевой и другой продукции.

Страны активно развивают межрегиональное взаимодействие. Число пар городов и регионов, имеющих договоры о побратимстве и сотрудничестве, достигло 60. Кроме того, налажено оперативное взаимодействие между правоохранительными органами, пограничными и спасательными службами. Развивается двустороннее сотрудничество и в оборонной сфере.-0-