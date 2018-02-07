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БелАЭС может стать общим достоянием стран региона - Лукашенко
08.02.2018 10:59 — Новости Политики | БелТА
8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская атомная станция может стать общим достоянием стран региона. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с премьер-министром Латвии Марисом Кучинскисом, передает корреспондент БЕЛТА.
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8 февраля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Белорусская атомная станция может стать общим достоянием стран региона. Об этом Президент Беларуси Александр...
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