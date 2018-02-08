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Лукашенко: в Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая
09.02.2018 12:05 — Новости Политики | БелТА
9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая. Этот факт Президент Александр Лукашенко особо отметил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.
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9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси бережно хранят красивую традицию отмечать праздник урожая. Этот факт Президент Александр Лукашенко особо...
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