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Лукашенко: продовольственная безопасность страны - основа успешной экономики
09.02.2018 12:16 — Новости Политики | БелТА
Выступает Александр Лукашенко
9 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли страны, передает корреспондент БЕЛТА.
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9 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Продовольственная безопасность страны является основой успешной экономики. Такую точку зрения выразил Президент...
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