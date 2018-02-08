Лукашенко ставит задачу решить вопрос привлекательности жизни на селе для молодежи

Выступает Александр Лукашенко

9 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу решить вопрос привлекательности для молодежи жизни на селе. Об этом глава государства заявил сегодня на торжественной церемонии вручения государственных наград лучшим работникам аграрной отрасли, передает корреспондент БЕЛТА.

"Жизнь стремительно идет вперед. На поля и фермы приходят роботы, внедряются биотехнологии. Кому, как не молодежи, включиться в этот современный рабочий ритм? Вопрос привлечения в сельскую местность молодых специалистов на данный момент один из самых актуальных. Решать его необходимо как на селе, так и в городах. Думаю, чтобы действовать в этом направлении эффективнее, для начала надо объективно посмотреть на то, что мешает жить и работать в деревне", - заявил белорусский лидер.

"Нужно поставить себя на место тружеников села, чтобы понять, что еще необходимо сделать для улучшения условий их труда, жизни и отдыха. Не менее важно подумать о том, чем может быть привлекательна сегодня деревня для молодежи. Что надо предпринять, чтобы они - современные, активные, образованные люди - не покидали село, а, наоборот, стремились приехать туда жить и работать", - сказал Александр Лукашенко.

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