Досрочное голосование на местных выборах начинается сегодня в Беларуси

Фото из архива

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Досрочное голосование на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва начинается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проголосовать досрочно можно будет по 17 февраля включительно с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00. Как пояснили в Цетризбиркоме, такое право предоставлено избирателям, которые в день выборов не будут находиться по месту своего жительства. При этом официального подтверждения причин невозможности прийти на участок для голосования в день выборов не требуется. Тем, кто 18 февраля, будет за рубежом, в ЦИК рекомендуют при наличии возможности проголосовать досрочно, поскольку в отличие от выборов Президента и депутатов Палаты представителей на выборах в местные Советы создание участков для голосования за пределами страны не предусмотрено.

Для того, чтобы получить бюллетень, избирателю необходимо предъявить паспорт либо водительское удостоверение. Военнослужащие срочной службы могут проголосовать по военному билету, госслужащие - по служебному удостоверению, студенты - по студенческому билету. Бюллетень выдадут при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида (при наличии в них фотографии), справки органов внутренних дел (для тех, кто потерял паспорт) и вида на жительство (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Беларуси).

В зависимости от места жительства человеку для избрания депутатов в соответствующие областной, базовый и первичный уровни Советов выдадут до трех бюллетеней. В ЦИК напомнили о содержании и правилах их заполнения. В них содержатся фамилии, имена, отчества кандидатов в депутаты в алфавитном порядке, а также их биографические данные. При голосовании необходимо поставить любой знак в квадрате справа от претендента, которого избиратель хотел бы видеть на посту депутата. Если выбор так и не удалось сделать, то избирателю необходимо проставить знак в квадрате справа от слов "Против всех кандидатов".

В случае участия в выборах одного кандидата в депутаты в бюллетене будет предложено проголосовать "За" или "Против" него, поставив знак в соответствующем квадрате.

Заполненный бюллетень опускается в специальный ящик для голосования.

Если при заполнении бюллетеня была допущена ошибка, необходимо обратиться к члену избирательной комиссии за повторной выдачей бюллетеня. При получении чистого испорченный сдается члену участковой комиссии и погашается в установленном порядке.

Местные выборы в Беларуси назначены на 18 февраля. Кандидатами в депутаты, по последним данным, было зарегистрировано более 22,2 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-