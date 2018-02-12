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Местные выборы в Беларуси: началось досрочное голосование

13.02.2018 10:05 — Новости Политики | news.21.by  
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Местные выборы в Беларуси: началось досрочное голосованиеSputnik со ссылкой на ЦИК сообщает о начале досрочного голосования на выборах в местные Советы депутатов. Участки для досрочного голосования откроются уже сегодня в 10:00. Граждане страны могут проголосовать досрочно с 10:00 до 14:00 и 16:00 до 19:00. Чтобы отдать свой голос за того или иного кандидата при себе необходимо иметь документ удостоверяющий вашу личность (паспорт, водительское удостоверение, военный билет, служебное удостоверение, студенческий билет, а также пенсионного удостоверение и вид на жительство). При предъявлении документа члены избирательной комиссии выдадут вам бюллетень, в котором нужно будет поставить любой знак в квадрате справа от фамилии кандидата, которого избиратель хочет видеть в местном Совете. Помимо этого в бюллетене предусмотрена графа "Против всех кандидатов". В случае, если в ходе заполнения бюллетеня была допущена ошибка, необходимо обратится к избирательной комиссии за новым бланком. Испорченный бюллетень погашается в соответствии со всеми правилами.

Накануне председатель ЦИК Лидия Ермошина сообщила, что в досрочном голосовании традиционно примут участие работники бюджетной сферы, студенты вузов и пенсионеры. Помимо этого председатель отметила, что на прошлых выборах в местные Советы явка на досрочном голосовании превысила 32%. Напомним, основной день для голосования - 18 февраля. Ранее в эфире телеканала ОНТ Ермошина уточнила, что кандидаты в местные советы депутатов стали более активнее по сравнению с прошлыми выборами. Так, помимо встреч с трудовыми коллективами появилась и хорошо развивается уличная агитация. При этом депутаты сельских, городских, районных и областных советов начали образовывать избирательные фонды за свой счет, печатать листовки и плакаты.

 
 
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Граждане страны могут проголосовать досрочно с 10:00 до 14:00 и 16:00 до 19:00

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