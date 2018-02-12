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Президент: необходимо продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса
13.02.2018 11:05 — Новости Политики | БелТА
Александр Лукашенко. Фото из архива
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса. Об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
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Президент: необходимо продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для бизнеса
13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость продолжить работу по устранению громоздких разрешительных процедур для...
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Архив (Новости Политики)
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