Александр Лукашенко

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

В качестве главного вопроса на нынешнем заседании обсуждалась военная безопасность государства. На подобном же заседании, которое запланировано провести на следующей неделе, будет обсуждаться тематика, связанная с правоохранительным блоком. В целом на мероприятии рассмотрены ключевые вопросы национальной безопасности, оценена работа соответствующих государственных органов в прошедшем году и намечены задачи на ближайшую перспективу.

"Скажу откровенно, уже давно мы не встречали новый год с таким тревожным настроением, как это было вчера и сегодня. Дело в том, что мир не стал безопаснее", - подчеркнул белорусский лидер.

Глава государства констатировал расширение географии и масштабов столкновений интересов центров силы, что, в свою очередь, обуславливает практически постоянное возрастание нестабильности.

"В целом за прошедший год не удалось погасить ни один из существующих вооруженных конфликтов. Более того, возникли новые очаги напряженности, а политическая конфронтация государств и блоков получает законодательное закрепление в национальных стратегиях. Давно мы это уже так откровенно не слышали. Впервые с середины прошлого века мир находится в шаге от возникновения глобального противостояния с самыми непредсказуемыми последствиями", - сказал Президент.

Александр Лукашенко выразил обеспокоенность в связи со спекуляциями некоторых стран на тему ядерного оружия, милитаризации Восточно-Европейского региона, а также беспрецедентным наращиванием военного потенциала стран-соседей Беларуси. "Это касается как увеличения численности их вооруженных сил, так и расходов на оборону", - отметил он.

"По-прежнему с тревогой воспринимается развитие ситуации у нашего ближайшего южного соседа. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти тридцать таких встреч", - сказал Александр Лукашенко.

"Полагаю, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления (для общественности, может быть, неожиданные, для меня - вполне ожидаемые заявления), реальной альтернативы этой переговорной площадке на сегодняшний день не существует", - добавил он.

Глава государства отметил, что наряду с не прекращающимися вооруженными конфликтами и демонстрацией гонки вооружений активно используются и другие изощренные формы международного давления. В их числе разноплановые санкции, шантаж, приемы экономического удушения, информационные операции. В то же время механизмы поддержания международной безопасности практически не работают.

В этих условиях особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси. В прошедшем году страна председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. "Нам удалось принять ряд мер, направленных на развитие вооруженных сил стран ОДКБ, укрепление их военно-технического сотрудничества, усиление позиций в мире, - отметил Президент. - Должен вам сказать, несмотря на предпринимаемые нами усилия, мы исходили из возможного, вносили на рассмотрение те вопросы, которые возможно принять даже в таком небольшом формате по численности, как ОДКБ. Трудно согласовываются вопросы, которые несут большие материальные затраты. Я имею в виду вооружение".

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, основное бремя по защите общего пространства в случае необходимости, естественно, ляжет на Россию. "Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, - пояснил глава государства. - А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении".

"Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решение. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с этим особое значение имеет стратегическое партнерство с Россией. "Несмотря на различные домыслы, информационную шумиху, ровно и спокойно проведено совместное стратегическое учение "Запад-2017". В настоящее время совместно вырабатываются меры по снятию препятствий в пограничной и таможенной сфере, в области визовой политики и другие", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что за последние несколько лет была проделана существенная работа по поддержанию белорусских соединений и воинских частей в боеготовом состоянии. В армию поставляются новейшие разработки отечественного и мирового военпрома, организуется интенсивная боевая подготовка.

"Конечно, все это стоит больших денег. Правительству следует внимательно соотносить необходимое и возможное. Однако и перебоев в финансировании Вооруженных Сил быть не должно, особенно в отношении вооружения и оснащения. При этом задачей Минобороны является приобретение самого необходимого, распределение средств с максимальной эффективностью и недопущение "размазывания" денег", - поручил белорусский лидер.

Он предупредил министра обороны, что все, что есть в армии, начиная от стрелкового оружия, бронетехники и заканчивая летательными аппаратами и ракетами, должно быть в идеальном состоянии. "Вы должны быть настоящими хозяевами и беречь это имущество. Это сегодня недешево стоит", - отметил глава государства.

"И хочу вас предостеречь от того, чтобы реформирование Вооруженных Сил выливалось в бесконечный процесс, подменяющий собой реальное развитие и укрепление армии. Думаю, что проводимая в настоящее время проверка Вооруженных Cил позволит оценить реальное состояние их боевой готовности", - добавил Александр Лукашенко.

Кроме того, предприняты достаточно жесткие, но своевременные меры по развитию белорусского военно-промышленного комплекса. К настоящему времени в Беларуси удалось создать креативный кластер в лице генеральных конструкторов и специалистов военных производств. "Предупреждаю, чтобы это было не просто заявление. Мы этот вопрос изучим, насколько креативен этот кластер", - предупредил Президент.

Глава государства отметил, что высокоэффективные виды вооружений востребованы не только в Беларуси, но и на внешних рынках. Удалось продвинуться в новых для страны областях: ракетостроении, создании современных зенитно-ракетных комплексов, бронированной техники.

Однако впереди еще немало предстоит сделать. Новые поколения вооружений, беспилотные комплексы, радиоэлектронные средства, робототехника - это неполный перечень того, над чем мы работаем и предстоит нам еще работать. Требуется и более активное внедрение в производственный цикл новейших разработок, сокращение сроков их доведения до серийного выпуска", - заявил Президент.

Глава государства попросил министра обороны проинформировать Совет Безопасности, какие меры предпринимаются для наведения порядка в армии, повышения мотивации и улучшения условий службы.

"Из рук вон плохо, что в Министерстве обороны оказались упущены вопросы работы с личным составом, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Может быть, не так объемно, как я только что сказал, но такие факты мы знаем. Случаи неуставных взаимоотношений, другие нарушения - это те явления, о которых мы, казалось бы, должны были давно забыть".

"Чем занимается идеологическая и воспитательная вертикаль в военном ведомстве? По всей видимости, соответствующие руководители закрылись бумагами, формализмом и давно устаревшими формами работы", - обратил внимание белорусский лидер.

Органам прокуратуры он адресовал вопрос, почему система разворачивается только после чрезвычайных происшествий. "Как будет в дальнейшем обеспечиваться соблюдение законности в воинских коллективах? Думаю, нашей Генеральной прокуратуре и прокуратуре вообще пора уже от эпизодических заявлений в СМИ переходить к более системной работе", - обратил внимание Президент.

Он потребовал от военного ведомства незамедлительно усилить идеологическую работу, в том числе информационную. "Пока это у вас не получается. Отмечу, что и освещение учений "Запад-2017" в СМИ поначалу было организовано неудовлетворительно", - сказал Александр Лукашенко.

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